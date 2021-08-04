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【大行點睇】小米升近4%　小米MIX 4將於下周二亮相　兼獲中信証券重申「買入」評級

股樓投資 16:44 2021/08/04

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小米(01810)今日收市升近4%。旗下小米MIX 4將於8月10日正式亮相。小米手機官方微博今天上午宣布，小米MIX 4將於8月10日發布。董事長雷軍亦通過個人微博第一時間同步了上述消息。值得一提的是，8月10日，雷軍將舉辦2021年度演講，屆時，小米MIX 4將藉此機會正式登台亮相。

另外，中信証券亦發表報告看好，指集團2021第二季，小米全球智能手機出貨量5280萬台，以17%的份額首次位居全球第二。該行預計公司第二季智能手機收入增速將與出貨量增速相仿；利潤方面，由於中國大陸地區的部分促銷活動，預期Q2毛利率將維持相對穩定，環比Q1略有下降，整體盈利環比第一季規模相當。該行給予小米目標價36元，維持「買入」評級。

 

大行對小米評級及目標價：

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同場加映：富元證券特約【青姐話】黑色星期一 阿爺猛咁質

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撰文 : 周兆邦

小米集團－W（01810） 港股

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