【MIRROR】如何獲Anson Lo杯墊？　麥當勞推「粉紅教主」特飲　foodpanda訂餐送限量教主杯墊

▲ 【MIRROR】麥當勞推「粉紅教主」特飲 foodpanda訂餐送限量教主杯墊

麥當勞繼「姜B餐」後，又找Mirror成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）合作。McCafé將於8月5日起推出Anson Lo「粉紅教主」特飲 - 草莓冰雪配酸酸甜甜嘅乳酪味爆，於foodpanda上點餐可享獨家優惠，有機會獲贈教主Anson Lo杯墊，Anson Lo粉紅教主限量杯墊共有3款。杯墊印有教主Anson Lo肖像並由其寫上打氣短句，將隨機送出。

值得留意是，尖沙嘴碼頭近五支旗杆位置亦設有Anson Lo的大型戶外廣告板，供「神徒」到場打卡。

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於foodpanda訂購指定「粉紅教主」系列套裝，即可隨機獲贈其中一款，只適用於指定麥當勞餐廳上午11時至翌日上午3時，訂購指定「粉紅教主」套餐的訂單，包括粉紅教主6杯優惠套裝、粉紅教主4杯優惠套裝、麥炸雞二人餐配粉紅教主及自選飽二人餐配粉紅教主。

另外，8月5日至9月8日於foodpanda訂購滿100元即可減20元，訂單須含至少一件指定「粉紅教主」系列產品。

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編輯：袁諾曦