【人民幣定期存款】3中小行猛加息 半年人民幣定存息最高2.65厘

▲ 建行亞洲今天上調半年及1年人民幣定期存款，兩者皆報2.35厘。

甫踏入8月，人民幣定期存款的加息戰停不了，單以開局首4天計，已有3間中小行加定存息，包括建行亞洲今天（8月4日）上調半年及1年期年息0.05厘，新息率齊報2.35厘；上商於昨天（3日）提高半年期年息0.05厘、新報2.3厘。不過，兩行不及印度ICICI銀行勇進，半年期加年息0.2厘至2.6厘，半年期年息最高是招商永隆2.65厘。另外，印度銀行一年期息達2.8厘，成一年期的高息王。專家預計，人民幣加息搶客戰持續，畢竟人幣具息差優勢，令定存一直受捧。

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參考今午離岸一周以上拆息皆逾3厘，半年及1年俱為3.2厘或以上，凸顯業界高息吸存，仍較向大行以同業拆息拆借划算。

冷門中小行罕有加港元定存息【下一頁】

此外，追息族關注會否賺息蝕滙，中信銀行（國際）首席經濟師卓亮回應本報查詢時指，下半年人民幣兌美元的波動區間預測介乎6.4到6.55，年底目標為6.48。

在岸價兑美元現滙約6.46，而外資較中資對人民幣後市更樂觀，最牛是花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧，料6個月至1年或挑戰6.3新高。

再比併人民幣定期存款息兩厘或以上選擇多，按理賺息可抵銷滙價穩中偏弱。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪