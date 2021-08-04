【業績│公用股】電能半年純利增11%、中期息增至0.78元　霍建寧：續物色投資機會

▲ 【業績│公用股】電能半年純利增11% 中期息增至0.78元

電能實業 （00006） 半年純利增長11%至25.09億元，中期息增加1.3%至0.78元。期內來自營運的資金流25.7億元。主席霍建寧表示，集團會繼續專注物色符合集團嚴格準則的優質投資機會，並著眼於發展穩定、規管完善、以及能提供長期可預測收入的多元化能源市場。

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英國投資組合合共錄得11.22億元的溢利貢獻，按年增長33.2%，主要由於集團就一合營公司之無形資產的遞延稅項負債錄得稅項抵免，及因英國企業稅率提高6%錄得較高的遞延稅項支出。因應配電網絡的規管重設，澳洲投資組合的溢利減少，溢利減少5%至6.3億元。

截至6月底，電能無抵押銀行貸款總額為36.02億元，銀行存款及現金為33.28億元，較去年底減少四成。

霍建寧指，儘管疫情及地緣政治緊張因素將持續影響全球宏觀經濟環境，但集團旗下大部份營運公司已完成規管重設，為電能提供一個確保營運暢順的穩定框架，今年餘下時間，集團其中一個優先事項是為UKPN的 2023 年規管重設作好準備。

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