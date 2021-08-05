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【職場熱話】面試官侃談前下屬離職原因 求職者感尷尬 網民：靠前人來嚇唬你

理財智慧 10:00 2021/08/05

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在面試時，總會被問到：「上一份工作的離職原因」，雖然每一個人離職的原因不同，但如果主管與面試者暢談前下屬離職的原因，你會怎麼辦？近日有網民於網上討論區發文，指面試時主管高談闊論，討論已離職的人，令樓主既感到尷尬又失禮，並詢問人都已經離職了，還要特別拿出來跟面試的人說是什麼意思。

按圖了解更多，樓主經歷：

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【職場熱話】面試完要寫感謝信？ 應徵者十五十六 網民：不會因而加或扣分     【下一頁

此帖文一出，引來網民討論，他們認為主管不是恰當的面試官，「他只是想靠前人來嚇唬你而已，告誡你不要因為搬家或家人等問題而離職。」、「這種人無論是否員工離職都會在背後說三道四吧？畢竟本來就是這樣子的個性。」、「我也遇過一模一樣的狀況，當下覺得這個主管不好，所以面試時我很敷衍。因為沒有打算在這間公司上班，最後沒有被選上。」

同場加映：

 

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責任編輯：陳頌潔

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