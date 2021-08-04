▲ 【阿里巴巴】阿里巴巴業績後被高盛瑞銀等7投行削目標價 一文看清券商最新預測

阿里巴巴 （09988） 上季業績出爐，作為第一間遭反壟斷巨額罰款的公司，加上目前巨大的監管壓力，阿里巴巴業績別具意義。瑞銀發表報告指，面對內地加強互聯網監管，較看好阿里巴巴的風險回報率，相對競爭對手的影響輕微，認為或有利好作用。不過，至少7家主流投行在阿里巴巴業績後趁機下調目標價。

阿里巴巴上季營收未達標，即使盈利表現勝預期、回購金額擴大，全日股價仍逆市跌0.6%，收報192.3元。

下圖睇大行最新目標價：

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阿里巴巴營收遜預期 回購計劃增至150億美元，可見【下一頁】

瑞銀維持阿里巴巴「買入」評級，目標價由273元降至253元，下調2022、23年度收益預測1%及2.4%，反映客戶管理及雲業務收入增長率略有下降，並將EBITA預測分別下調1%及3.5%。報告指，面對內地加強互聯網監管，較看好阿里的風險回報率，尤其是補貼限制、用戶數據隱私、外賣成本及微信開放等，相對競爭對手的影響輕微，或有利好作用，而淘寶交易用戶和社區團購的交易額可望增長，令公司持續有信心加大上述投資。

摩通維持「增持」評級，目標價由295元降至260元。報告指，阿里進入重大的投資周期，雖然規模較淘寶小，但多個電商應用呈現良好增長，策略上，相信公司將由單一、針對中高端客戶平台，轉至多個應用程式，以擴闊客戶群。該行認為，因2023年的盈利展望可見性較低，用戶指標將成投資回報最好的指示。

高盛維持「買入」評級，但目標價由321元削至295元，指阿里巴巴2022財年收入指引9300億人幣不變，並宣布回購計劃加碼至150億美元，認為顯示了管理層對公司長期增長的信心。

交銀國際重申阿里「買入」評級，目標價由316元調低至296元，認為目前股價具吸引力，相當於2021年23倍市盈率，對應電商平台市盈率8倍，又認為阿里將繼續投資，透過淘特和社區團購在低線城市獲取新用戶。

月活躍用戶增1400萬至9.39億

上季，阿里收入按年增長34%，若不考慮合併高鑫零售的影響，收入按年增22%，低於市場預期。經調整淨利潤434億人幣，高於市場預期的310億人幣。其他亮點還包括，阿里中國零售市場的月活躍用戶增長1400萬，達到9.39億，基本覆蓋中國全部主流消費人群。另外，阿里宣布股份回購計劃，由100億美元擴大至150億美元。

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編輯：區嘉俊