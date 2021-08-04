以色列收緊防疫強制戴口罩 不排除9月封城

以色列正面臨新一波新冠肺炎疫情，以色列制定防疫政策的內閣小組通過新措施，重新收緊防疫，包括確認重推綠色通行證、以及強制民眾在戶外戴口罩。以色列官員亦表示，若疫情持續，不排除9月會實施封城。

以色列開打增強劑 60歲或以上人士優先 【下一頁】

負責制定防疫政策的內閣周二（3日）批准重新收緊防疫，包括將於周日（8日）重推綠色通行證，民眾完成接種兩劑疫苗、持有過去72小時的病毒檢測陰性結果，或者屬新冠肺炎康復者將可獲發綠色通行證。

按照以往措施，所有民眾進入室內場所必須出示相關證明。綠色通行證措施將於20日擴展至12歲或以下兒童，提高當地兒童疫苗接種率。若12歲以下兒童因新冠肺炎而需隔離，其家長亦要一併隔離及照顧子女。

此外，周日亦會同步實施戶外戴口罩規定，民眾在戶外地方聚會或活動時，一律需要佩戴口罩。以色列政府亦帶頭容許公務員在家工作，限制最多一半員工返回辦公室工作，並呼籲私營企業跟隨做法。

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當地新冠肺炎疫情嚴峻，周二錄得221名重症患者，較前一日增加9人、上周日（1日）及周一（2日）分別錄得10名及7名患者死亡，創當地4個月以來48小時內的死亡新高。以色列總理貝内特（Naftali Bennett）指，每10名重症患者中，有9名患者屬60歲以上，因此周二已陪同母親接種疫苗增強劑。

以色列防長甘茨（Benny Gantz）指，不排除9月會實施封城，希望民眾對此作心理準備。

責任編輯：郭麗明