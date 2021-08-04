【中概股風波】官媒發文批內地遊戲業 反利好美國科網股?

新華社旗下《經濟參考報》周二（3日）發表文章，批評網絡遊戲為「精神鴉片」，其後文章被下架並刪除有關「鴉片」、「毒品」等字眼，但有關言論已令網遊相關股份大幅下跌。Wedbush Securities分析師Dan Ives便認為中概股再次出現監管風險或推動投資者轉移資產至相對安全的美國大型科技股如Google母公司Alphabet（GOOGL）、微軟（MSFT）等。

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他在周二的研究報告中指出，「感覺上北京當局每天都有新的監管政策出台，令投資中國科技股的風險全面增加，我們認為直至年底，未來投資於中國科技股的資金將會大規劃轉移至美國科技股。」

除了中國科技股以外，投資者似乎也對有中國業務的電子遊戲股不感興趣，在中國有不少業務的動視暴雪（ATVI）自去年12月起便推出中國版的《Call of Duty》手機遊戲，而單是推出首個星期便帶來1400萬美元的收入，而該股周二受內地監管消息影響，單日下跌4.6%，另外Take-Two Interactive Software（TTWO）更跌9.6%至156.63美元。

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