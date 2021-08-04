【移民加拿大】加拿大勞動力短缺？　醫療保健、住宿和餐飲業大量缺人

▲ ​​​​​​​據加拿大統計局最新職位空缺報告稱，當地醫療保健、住宿和餐飲業仍大量缺人。

加拿大早前公布新增兩條港人永久居留途徑，希望能吸納年輕港人到當地發展。據當地統計局最新職位空缺報告稱，醫療保健、住宿和餐飲業仍大量缺人。

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據CIC News網站報道，在5月份，儘管加拿大僱主招聘了大約 671,100 個職位，但醫療保健業已連續第七個月錄最多空缺職位。在5月份，醫療保健業約有107,300個空缺職位，佔所有職位空缺的近六分之一；住宿和餐飲服務業的職位空缺數量位居第二，約為78,000個；其次是零售業，有73,800個職位空缺。

按省份分析，在同月，魁北克省（Quebec）的職位空缺率最高，為5.1% 。其次按序為卑詩省（BC）及新布倫瑞克省（ New Brunswick ），分別為5%及4.9%。至於紐芬蘭（Newfoundland）和拉布拉多（Labrador）的職位空缺率最低，為2.8%。

在6月份，隨著加拿大政府放寬防疫限制，住宿和餐飲服務業的就業人數增長了近 12%，但就仍未有該月的整體職位空缺率數據。

經濟學家Andrew Agopsowicz 指，在疫情期間，退休和辭職人數大幅下降，現時經濟開始復甦，辭職的人數正在恢復到疫情前的水平，因疫情而推遲退休的人數也可能在今年下半年回升。上述因素可能會加劇整個夏季和秋季的勞動力短缺，故加拿大將越來越需要依賴移民和其他勞動力增長來源。

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責任編輯：蘇穎琪