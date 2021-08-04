【美股分析】逾半年未見5%以上修正 高盛警告滯漲衝擊美股

美股持續創新高，大少分析師均對出現大幅度調整感到擔心，高盛策略師早前便發表報告，指出標普500指數已有187日沒有出現超過5%的下跌，這是過去一個世紀以來所罕見，當資產變得昂貴後，投資組合或更易受利率及經濟增長變化所衝擊。

【美股分析】歷史證標指連升後仍可續升 專家薦後市三策略抗風險

他發現歐美主要市場自今年第2季以來，平衡通脹率（國債孳息率與通脹掛鈎債券孳息率）的表現優於其他周期性資產。由於平衡通脹率一般是衡量市場通脹預期的常見指標，故平衡通脹率理應與周期性資產表現同步，但由近期股市來看，卻出現脫鈎現象。

Mueller-Glissmann認為現在實際利率很低，反映市場出現滯脹風險，但這與經濟增長並不一致，他認為股市出現調整的風險正在增加，又指標指回報與債息變化之間的差距正在擴大，加上低實際利率提高股票估值，反令股票更易受利率及經濟增長影響。

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