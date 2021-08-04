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【Dyson】看準「蝸居」商機？　Dyson推兩款無線吸塵機（多圖）

科技 16:05 2021/08/04

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居住空間細小令儲物空間變得重要，傳統吸塵機往往佔用不少空間。為解決傳統吸塵機的痛點，Dyson 推出兩款無線吸塵機，主打輕巧及多方向清潔，讓用家輕易打掃家中每個角落。（Dyson提供）

居住空間細小令儲物空間變得重要，傳統吸塵機往往佔用不少空間。為解決傳統吸塵機的痛點，Dyson 推出兩款無線吸塵機，主打輕巧及多方向清潔，讓用家輕易打掃家中每個角落。

【Dyson】美髪市場潛大 Dyson新技術靠康達效應撫平毛躁髮絲

其中 Dyson Micro 1.5kg 極輕量吸塵機是品牌有史以來最輕的吸塵機，且配備極輕量軟絨毛滾筒吸頭，其寬度只有 207 毫米，比 Dyson V11 的清潔吸頭更小 。吸塵機採用直線機身設計、軟尼龍纖維及防靜電碳纖維刷毛，可清除硬地板及縫隙中的大顆碎屑和細小微塵。

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【童年回憶】星戰粉絲喜訊！ R2-D2化身電子寵物「他媽哥池」（多圖）

另一產品 Dyson Omni-glide 多向吸塵機，為香港常見的硬質地板和細小家居而設。其配備多向軟絨毛滾筒吸頭，加上 4 個可 360 度水平滾動的滑輪，用家可向前、向後，甚至左右側向移動吸頭，而吸頭兩側被軟絨包裹，讓用家可平穩地轉動機身並減少積聚污垢。

Dyson Micro 1.5kg 極輕量吸塵機售價為港幣 3,380 元至港幣 3,680 元，而 Dyson Omni-glide 多向吸塵機售價則為港幣 3,580 元至港幣 3,780 元。

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記者：廖淑瑩

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