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【PlayStation5】PS5新財年銷量目標1480萬部 索尼：有足夠芯片製造PS5

股市 22:19 2021/08/05

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【PlayStation5】PS5已售1000萬部創歷代最快　SONY上季多賺9%勝預期、上調盈利預測

索尼（Sony）首季業績勝預期。索尼截止今年6月底止三個月，盈利按年增9%至2118億日圓，並上調2021財年的業績指引，其中全年盈利預測上調6%。期內，PlayStation 5（PS5）銷售量為230萬部，按季跌30%，截至7月18日止，PS5累積銷量達1010萬部，為歷代PlayStation 最快達到此銷量的型號。

索尼在業績電話會表示，全球半導體短缺影響多個領域，但公司已經採取措施應對。索尼已經設立今年PS 5的銷售目標，計劃本財年銷售1480萬部，並保證了充足的芯片供應實現該目標。

任天堂料今財年Switch銷量達2550萬部，看【下一頁】

至於PlayStation 4，上季銷售量為50萬部，按季跌50%。期內，受惠PS5推出，遊戲主機的銷售額按年增117%至1206億日圓，但遊戲軟件銷售則跌20%至3460億日圓，故遊戲和網絡服務部門銷售微升1.6%至6158億日圓。

上季音樂部門及電子產品和解決方案部門有較大的增長，分別按年增44%及59%，至2549億日圓及5763億日圓。整體索尼銷售額按年升15%至2.26萬億日圓。

展望今財年，由於預期音樂、電影及家電產品部門的表現持續改善，索尼將盈利預測上調6.1%至7000億日圓，經營溢利預測上調5.6%至9800億日圓，銷售額則維持9.7萬億日圓的預測。

相關文章：

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編輯：袁諾曦

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