【全民健身】中央推出全民健身計劃 體育用品股價再炒起

中國國務院印發「關於全民健身計劃的通知」，指出中央目標在2025年，全民健身公共服務體系將變得更完善，人民群眾體育健身更加便利，經常參加體育鍛鍊的人數比例達到38.5%，帶動全國體育產業規模達到5萬億元人民幣。

有關計劃將包括新建或擴建2,000個以上體育公園、全民健身中心、公共體育館等設施，同時政府將廣泛開展全民健身賽事活動，開展全國運動會群眾賽事活動，舉辦全民健身大會、全國社區運動會等。

受消息刺激，今日體育用品股炒起，李寧 （02331） 股價升5.6%至90.75元，安踏 （02020） 升4.7%至181.9元。

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