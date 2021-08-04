【北水基金】北水500多隻基金揸重騰訊 「聰明錢」愈跌愈買

▲ 逾500多隻北水基金揸重騰訊，近半更在次季加倉。

今天（8月4日）以騰訊（00700）為首的重磅股終止跌回升，帶挈港股超賣後勁彈，在26000點喘定，恒指科技指數也反撲，相信不少北水基金也首當其惠，因內地媒體指，「聰明錢」近期已抄底，愈跌愈買。

內媒指，本周二（3日）遊戲股狂瀉，拖累中概互聯網板塊，騰訊插水6.1%、網易（09999）急跌7.8%；然而，最近有進取投資者不斷抄底，以中概互聯網ETF為例，截至昨天，基金的規模已較今年1月底增加超逾100億元（人民幣，下同）。此外，也有不少投資者揀易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接基金低撈，刺激基金於二季度也出現較大幅度上升。

名牌北水基金撐港股【下一頁】

內媒再舉北水愛股、騰訊為例，截至6月底，内地共有76家基金公司，旗下的506隻基金重倉股王。從持股數量看，第二季度末公募基金持有1.98億股，佔其流通股比例的2.07%。此外，當中共有219隻基金在次季度增持了上述抱團股。至於檢視個別產品，名牌基金瞄準股王不斷尋底而加碼，從持股數量來看，易方達藍籌精選是所有基金中，持有騰訊股票數量最多者。截至6月底，共持有1810萬股，較一季度增持了200萬股。同樣，星級操盤人謝治宇管理的興全合宜持有399.32萬股。那邊廂，馮波管理的易方達研究精選、曲揚管理的前海開源滬港深藍籌、李耀柱管理的廣發港港深新起點、王宗合管理的鵬華匠心精選等基金，都持有相當數量的騰訊。

另方面，自春節後，中概互聯網板塊屢破底，但Wind數據顯示，相關ETF仍獲淨申購，更吸資逾百億「聰明錢」湧入。海富通量化投資部基金經理江勇認為，近期的反壟斷調查使得網股龍頭企業呈不確定因素。

萬家基金經理劉宏達則說，港股受到短期市場情緒影響，相關政策助推調整，但主要原因是部分公司估值過高，透支了一段時間的漲幅。階段性整固是因為預期過高，可是，港股長期趨勢未變，在調整後，更迎來長期配置時點。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪