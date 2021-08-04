【電腦節2021】電腦節本月20日一連4日舉行　貨品低至一折 「激安大購賞」改網上登記

今年的「香港電腦通訊節 2021」將於8月20日至23在灣仔會議展覽中心舉行。主題為「科技．連繫．生活」，闊別一年，大會推出多種優惠，入場人士均會獲發一張「幸運卡」，最高可贏取500元現金消費券，大會亦由以往的通宵排隊改為「激安大購賞」，市民可下載「電腦節 club」手機應用程式，中籤者可優先進場。

為配合政府消費券計劃，大會早前已經公布「我賞．你賺．人人消費」現金消費券計劃，總值約300 萬。每位購票入場人士均會獲發一張幸運卡，面值分別為 10 元、20 元、30 元、50 元、100 元，至 500 元不等，使用數目不限，亦不設最低消費。只要展位安裝了電子支付系統，市民即可同步使用兩項消費券購物。

【5000元消費券】消委會接26宗投訴 籲市民留意優惠條款保留單據 【下一頁】

基於防疫理由，大會並不鼓勵通宵排隊，故將「激安大購賞」的登記程序更改。只要於 8 月5至12 日期間，下載「電腦節 club」手機應用程式（iOS 或 Android），免費註冊成為會員，即可參與抽籤。中籤者可參與「激安大購賞」及額外獲得$100現金劵（名額 300個）。300 個中籤人士購買可以優惠值購買「激安產品」，如可以用1,599元購買「ROG Strix XG32VC 曲面電競螢幕」（原價5,099元，名額1個）、用99元購買「PC20 全高清視像鏡頭」（原價360元，名額10個）、以及用10元購買TP-link 路由器（原價569元，名額17個）等等。電腦節首日，300名持籌人士可優先進場，市民需在中午12時前買夠300元，帶同產品及收據到大會指定地方，按籌號先後次序排隊，便可購買心儀產品。

「激安大購賞」的登記程序及部分激安產品：

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如市民於非指定日子或現場登記的「電腦節 club」會員，亦可獲$10購票優惠券，以優惠價$25 入場（原價$35）。程式將陸續推出更多優惠，包括獎品換領、填問卷換禮品等。

在疫情緩和的情況下，大會及展商對參觀人流充滿信心，期望今屆人流數字可與上屆持平。由於政府早前將展覽會入場人數下調至50%，大會已預留多一個展館，以應付排隊人流，免卻公眾於戶外輪候之苦。

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責任編輯：黃苑筠