阿里績後大行評級目標價一覽 另附瑞銀予香港商場股最新評級

受益於權益法核算的投資收益較去年同期增長，阿里巴巴(09988)上季非公認會計準則淨利潤按年增長10％至434.41億元人民幣，勝市場預期。多間大行大致對阿里本份成績表滿意，於其公布季績後繼續建議買入該內地科網巨頭。

阿里績後大行評級和目標價一覽：

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給予阿里增持評級的摩通發表指出，由於阿里加大投資而導致核心電子商務的盈利減少，雲業務收入下降，加上經歷上月市場調整後市場價值降低。該行指，阿里在2022財年首季提出了不少電子商務應用程序的增長指標，儘管規模與淘寶相比依然較小，但亦令息稅前溢利率按年下跌9個百分點。認為平台用戶指標將成為阿里未來幾個季度的主要催化劑。該行下調阿里巴巴下財年的收入及非公認會計準則每股盈利預測1％，以反映核心收入減慢、雲業務收入增長保守、加大多關鍵策略性舉措的投資，以及更高的稅務支出。

近日本港電子消費券措施推出，推動本地商場人流。瑞銀亦向一眾本港地產及收租股發出最新評級和目標價。當中該行建議沽售擁有海港城及時代廣場等高端商塌的九倉置業(01997)，主要由於對本港旅客的奢侈品消費復甦進度，抱有審慎看法。

瑞銀最新本港地產股評級和目標價：

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