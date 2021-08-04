【大行點睇】美國經濟增速料將見頂　貝萊德：可吸納優質股

全球經濟今年從疫情中復甦，帶動傳統周期股及價值股造好，於過去6個月表現強勁。惟全球最大資管公司貝萊德本周二（3日）發布報告指出，隨著經濟增速即將見頂，愈來愈多資金正在流向優質股（Quality stock），即資產負債表及盈利能力強勁，且債務較低的公司。

事實上，優質股ETF今年首季錄得24億美元，是2015年以來首次出現淨流出；今年第二季度僅錄得13億美元資金流出。相比之下， 價值型ETF於今年前兩個季度分別流入50億美元及41億美元資金，但第三季迄今卻已經見到7億美元資金流出。

貝萊德美國iShares投資策略主管Gargi Chaudhuri周二表示：「儘管那些受益於廣泛經濟增長的投資，例如周期性和價值型行業，未來仍有上漲空間。但我們認為，現在是時機納入優質股票，或者是在那些復甦放緩時會受益的公司。」投資者又應當又如何部署相關投資？貝萊德傾向於採取槓鈴式方法，在持有價值股的同時，吸納優質股，從而投資於那些在經濟周期中部表現較好的公司。

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编辑：李勝男