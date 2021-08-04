【強生疫苗】三藩市接種者 可補打多劑輝瑞Moderna

▲ 美國三藩市衛生部門宣布，已接種強生疫苗的民眾可額外接種輝瑞或Moderna疫苗作第二劑。

多國準備為民眾接種新冠疫苗增強劑之際，美國早前有研究指，接種單劑式強生疫苗不足以對抗Delta變種（印度首先發現）。美國三藩市衛生部門宣布，已接種強生疫苗的民眾可額外接種輝瑞或Moderna疫苗作第二劑。

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三藩市衛生部門周二（3日）宣布，他們現時容許只接種一劑強生（Johnson & Johnson）疫苗的民眾，可再接種多一劑mRNA疫苗，即輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗。

當局表示基於有大量民眾要求打多劑疫苗，才決定批准接種強生疫苗者打多劑mRNA疫苗。但當局堅稱強生疫苗仍能有效對抗新冠原始病毒株與變種病毒。

美國疾控中心（CDC）現階段不建議民眾接種疫苗增強劑，CDC副總監巴特勒（Jay Butler）早前更稱兩劑式疫苗在接種次劑後的副作用比率較高，有理由估計接種增強劑的副作用風險或會更高。

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三藩市衛生部門拒絕使用增強劑（boosters）的名稱，表示補打mRNA疫苗的作用屬補充劑（supplemental dose）。當局表示三藩市目前仍遵循CDC發布的指引，稱不適宜現時為民眾接種增強劑。

三藩市截至周一（2日）已有超過66.5萬人接種最少一劑新冠疫苗，接種率達到76%，有70%的人口已完成接種（包括接種單劑式強生疫苗民眾）。

責任編輯：鄭錦玲