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【職場熱話】被公司裁員要唔要請食散水餅？ 網民：被人炒 仲請人食嘢？

理財智慧 10:00 2021/08/05

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不少人離職都向同事及上司送上散水餅，既是一種心意又是一種好聚好散的意思，近日有網民於網上討論區發文，指公司最近裁員，連其職位也沒有，詢問此情況要不要請食散水餅。

按圖了解更多，樓主經歷：

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【職場熱話】辭職後一定要派散水餅 引起辯論 網民：掉入垃圾桶     【下一頁

此帖文一出，引來網民意見不一，有些支持買散水餅的網民認為散水餅是與同事保持良好關係的禮儀，亦是建立人際關係的方法，所以取決於同事關係好不好，「同事之間有感情的話就買，沒有的話就不需要。」、「做滿一年就買，但要給幫過你的人」、「豪爽就請，吝嗇的話就不請。」、「請圍內人吃午飯，或叫外賣下午茶」、「請是人情，不請是道理。」。另有人建議道：「買幾包孖寶蛋糕」、「買一些嘉頓餅乾就可以了...一人一包，麥芽糖口味那種。」、「用消費券買。」

同場加映：【iM Cafe】政策市兵荒馬亂 藍籌績後大檢討

有些不支持的網民認為既然公司不要你，又不是自己辭職，請一些沒有關係的人吃餅都沒有意義，甚至可能都不知道是誰請吃餅，「不順氣就不請，不是硬性規定。」、「被人炒，為何還請人食散水餅？」、「嚴格來說，被裁低調就算了，太高調反而不太好，可能說你幼稚。」、「有些人食了都不會多謝你，買得便宜就說你吝嗇，買貴了自己有負擔，何必呢？」

 

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責任編輯：陳頌潔

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