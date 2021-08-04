【職場熱話】聘請員工面對兩難 聰明愚蠢各有優劣 網民：工作性質決定一切

有網民在網上發問，指自己是公司的管理層，在聘請下屬的時候面對一個兩難的局面，就是該聘請較聰明或是較愚蠢的員工，樓主認為兩種員工各有優劣。因此在網上發文向網友問意見，網民對於聘請聰明或愚蠢的員工都抱有不同的看法。

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網民對此抱有不同的意見，網民認為按常理應該請較聰明的員工，指：「正常也會請個聰明的下屬，可以減較自己的工作負擔，但首先上司要服眾」、「員工的質素與薪金和職位直接掛勾，如果公司負擔得起，當然請個較聰明的員工。」，也有網民認為員工的離職與聰明與否沒有直接的關係，離職只是代表公司沒能力留下優秀的員工，反而需要檢討的是公司本身。

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有網民建議應該聘請不太聰明的員工，指：「每樣工作都是熟能生巧，但到時省卻交接的工作，真的方便多了」、「主要是看員工是否有心做，如果有心和願意學，都一定可以做到」、「聰明的員工通常做不長以及較奸詐，反而較愚蠢的員工，可能一開始需要更花時間去學習，但時間長了，也會很快適應工作，也更願意留下來」

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最後有網民認為這個問題與工作性質有關，如果只是普通的文職工作，當然請較愚蠢的員工比較好，因為到時離職的時候不用擔心交接的問題。但如果工作性質涉及決策的話，反而一個聰明的下屬比較合適。最後網民都認為在職場上最怕遇到不太聰明又喜歡「走精面」的同事，指：「走精面的下屬對於公司是一份危機，最怕員工自以為『很醒目』，到時會為公司帶來不同程度的麻煩，最終會累及公司其他同事。」

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責任編輯：陳佳恩