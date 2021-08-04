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【ET講股通】孫運喜︰疫情憂慮再起 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

股市 16:58 2021/08/04

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00：20 - 港股市況速報及解讀
03：20 - 市場對手游公司感憂慮
05：57 - 阿里巴巴盈利倒退累股價
06：40 - 疫情憂慮再起　濠賭股受累
10：15 - 恒生指數走勢分析
11：17 - 股票分析：長城汽車 （02333） 股價前景如何
13：50 - 股票分析：吉利汽車 （00175） 股價前景如何
17：45 - 股票分析：濰柴動力 （02338） 股價前景如何
20：47 - 股票分析：太平洋航運 （02343） 股價前景如何
22：52 - 股票分析：藥明生物 （02269） 股價前景如何 
25：26 - 股票分析：小米 （01810） 股價前景如何 
27：50 - 港股收市速報及後市走勢分析
29：22 - 股票推介：華潤水泥 （01313）

 

港股低開後抽升，一度重上26600水平，恒指全日升231點，收報26426點，大市成交1,684億元。

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，手機設備股及比亞迪 （01211） 為升市主要功臣，昨日大跌的騰訊 （00700） 反彈2.4%至456.8元。惟濠賭股捱沽，銀娛 （00027） 跌6.5%至46.75元，海底撈 （06862） 亦跌5%至27.55元，限制大市升幅。

互聯網監管憂慮未除

內地公布7月份財新服務業PMI勝預期，帶動大市向上，惟乏力再上，觀望美國就業數據及互聯網監管。昨日官媒批評網遊是精神鴉片、電子毒品，及後刪除文章，惟至傍晚重新上載文章，刪除了鴉片、毒品等敏感字眼。市場憂慮監管措施陸續有來。

騰訊即市一度升5%，但高位壓力明顯。阿里巴巴 （09988） 業績勝預期，股價卻逆市回軟，亦反映市場對互聯網板塊的戒心。

此外，疫情憂慮再起，歐美、東南亞疫情愈趨嚴峻，澳門昨日失守，濠賭股再受壓。投資者亦擔心內地疫情升溫，有券商下調中國GDP增長，亦影響港股投資氣氛。

華潤水泥可候低吸納

技術走勢上，恒指向上逼近26800點阻力即回軟，升市成交未見增加，惟短綫再大跌機會亦不高。

個股方面，可以留意華潤水泥 （01313） ，股價向上挑戰下降軌及保歷加通道即回軟，宜候低回至20天綫水平吸納，博內地水泥價格回升。

【「ET講股通」問股環節，包括︰長汽、吉利、濰柴動力、太平洋航運、藥明生物、小米︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

重溫孫運喜上日股票推介（開聲聽↓）

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欄名 : ET講股通

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