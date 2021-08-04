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揚海獲批預售　定價最快8月曝光　黃竹坑站再有新盤推出

股樓投資 16:14 2021/08/04

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嘉里（00683）、信置（00083）、港鐵（00066）合作發展，位於黃竹坑站上蓋的港島南岸第2期揚海，已獲批預售樓花。嘉里發展香港區總經理湯耀宗說，揚海的展銷廳、示範單位已近完成，最快於8月登場。 

資料顯示，揚海由兩座住宅大樓組成，分別設有24層及29層住宅樓層，合共提供600個住宅單位，設一房至四房間隔，主打兩房及三房設計， 另設29個特色單位。（詳見下圖） 

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值得留意的是，發展商早前透露，揚海價格會考慮景觀及品牌等因素調整，預料港島南岸第一期晉環會成為參考對象，更相信呎價可以打破晉環的紀錄。事實上，晉環開售時已吸引大批投資客大手入市，就連老牌家族也有出手，料揚海推出時，或再掀起搶購潮。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 信和 揚海 港島南岸 嘉里 黃竹坑 港鐵

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