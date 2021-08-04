【異動股】傳舜宇將加入iPhone供應鏈 全日急升近一成

有報導指，蘋果（美：AAPL）計劃將更多內地供應商引進iPhone供應鏈，而相機鏡頭製造商舜宇光學（02382）將首次為iPhone提供後置攝像鏡頭。受消息帶動，舜宇升近一成，以全日最高位251.8元收市，成交近21億元。

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其他蘋概股亦同樣造好，瑞聲（02018）全日升6.6%，收報49.9元，成交4.8億元；高偉電子（01415）全日升7%，收報4.55元，成交988萬元。

有指，由於未來仍需要面對地緣政治的不確定性，故蘋果持續部署多元化供應鏈、並控制成本，此舉或有利於內地供應商拓展在蘋果供應鏈的市場份額。

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