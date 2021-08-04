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【異動股】傳舜宇將加入iPhone供應鏈 全日急升近一成

股樓投資 16:16 2021/08/04

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有報導指，蘋果（美：AAPL）計劃將更多內地供應商引進iPhone供應鏈，而相機鏡頭製造商舜宇光學（02382）將首次為iPhone提供後置攝像鏡頭。受消息帶動，舜宇升近一成，以全日最高位251.8元收市，成交近21億元。

【吉利175】吉利新純電動車 擬採用日本Rohm新型芯片  詳情請看[下一頁]

其他蘋概股亦同樣造好，瑞聲（02018）全日升6.6%，收報49.9元，成交4.8億元；高偉電子（01415）全日升7%，收報4.55元，成交988萬元。

有指，由於未來仍需要面對地緣政治的不確定性，故蘋果持續部署多元化供應鏈、並控制成本，此舉或有利於內地供應商拓展在蘋果供應鏈的市場份額。

滙豐績後大行評級和目標價一覽 瑞銀另選出8隻最喜愛港股  詳情請看[下一頁]

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同場加映：富元證券特約【青姐話】黑色星期一 阿爺猛咁質

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撰文 : 趙家盈

港股 舜宇光學科技（02382） 瑞聲科技（02018） 相機 異動股 高偉電子（01415） 成交 政治 地緣政治 鏡頭

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