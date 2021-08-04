【大灣區就業】騰訊招聘公共事務經理 月薪可達6.8萬元仲有雙糧 入職條件一覽

大灣區的筍工機會又來了！騰訊日前招聘公共事務經理，主要負責與公共機構聯絡和對接工作、統籌公共事務相關項目等等。待遇及福利相當不錯，月薪2.3萬元至6.8萬元，除了有基本12天年假、醫療保險、年終獎金及雙糧外，18個月的工作期亦有晉升機會。有意者可瀏覽以下圖片，看看自己是否符合資格及詳細工作內容。

由於此職位屬「大灣區青年就業計劃」空缺，持有香港或香港以外的大學或大專院校、在2019年至2021年頒發的學士或以上學位，合法在港受僱工作的香港居民，均可申請該職位空缺。

資歷：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

職責：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

申請須知：

求職者可電郵(wenyangcai@tencent.com)或郵寄履歷表給TENCENT MOBILITY LIMITED (騰訊)。如要索取收集個人資料聲明，請Email與黄女士聯絡。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機