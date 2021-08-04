【教主駕到】McCafé夥教主Anson Lo攜手推「粉紅教主」冰雪特飲 大型廣告牌打卡位明天起再現尖沙咀 神徒們不能錯過

人氣男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）因《大叔的愛》而人氣急升，「教主」旋風無處不在，近月接下多個廣告，成當今最當紅的「人氣王」。數月前Anson Lo曾為麥當勞拍過廣告，最近McCafé再找來教主推出以其外號為靈感的全新「粉紅教主」冰雪特飲－－乳酪爆珠草莓冰雪。

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Anson Lo憑著出眾舞台魅力成功俘虜一眾「神徒」芳心，是次他走下舞台，向大家展示另一種魅力，夥拍McCafé精心調配出「粉紅教主」。特飲以濃郁香甜草莓製成口感綿密順滑的草莓冰沙，再搭配乳酪味爆珠，酸酸甜甜的滋味。

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喜愛粉紅色的Anson Lo在拍攝廣告片時身穿粉紅裝束，與草莓味的「粉紅教主」非常配襯，齊集型格帥氣和可愛於一身，拍攝時他亦不斷展現獨特魅力。

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Anson Lo表示，他平常也非常喜歡草莓清甜中帶點微酸的味道，他表示：「非常高興能夠有機會與McCafé合作，讓我可以向大家送上粉紅心意，分享甜蜜滋味。平常工作壓力大的時候，我也會吃點甜食來減壓，當中我尤其喜歡草莓酸酸甜甜的味道，冰沙亦是夏天必吃，啖啖透心涼。透過這杯『粉紅教主』，我希望可以把這份熟悉的甜蜜分享給大家，希望大家可以在生活中有滿滿的幸福感！」

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上月7日Anson Lo的26歲生日，當時有粉絲為他耗資巨額租下尖沙咀碼頭的巨型廣告牌為他慶祝，引來大批「神徒」（Anson Lo粉絲簡稱）到場打卡支持。是次麥當勞亦為一眾「神徒」送上粉紅心意，由8月5日起，教主及是次新推出的特飲將於尖沙咀星光行外的大型戶外廣告板登場，大家可與教主肖像自拍打卡，神徒門不容錯過。

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此外，foodpanda用戶亦可獨家專享飲品外送服務，指定餐點更會獲得Anson Lo粉紅教主限量杯墊，數量有限，送完即止。杯墊印有教主Anson Lo肖像並由其寫上打氣短句，共有三款，隨機送出。除此之外，foodpanda用戶亦可享受買滿100元「粉紅教主」系列，即減20元優惠*。

*foodpanda用戶專享優惠之條款及細則

*適用於滿$100（不連運費），含至少一件「粉紅教主」系列產品的訂單；名額先到先得。

^共3款Anson Lo粉紅教主限量杯墊，將隨機送出；只適用於指定麥當勞餐廳上午11時至翌日上午3時，訂購指定「粉紅教主」系列產品的訂單；數量有限，送完即止；

指定系列產品包括：粉紅教主6杯優惠套裝、粉紅教主4杯優惠套裝、麥炸雞二人餐配粉紅教主及自選飽二人餐配粉紅教主

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記者：陳詠妍