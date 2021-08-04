【網民熱話】原打算和女友明年結婚 跟財演炒股輸了30萬 網民：一定要做好風險管理

有網民在網上發文，指自己自去年開始跟隨「財演」買股票，用了70萬本金，曾經在去年經歷了升市，賺了10多萬。但今年環球市況轉差，股市下跌，已經倒輸了30多萬。由於跟從「財演」的建議，買入了不少中資股票，包括小米、吉利、中石化等，都以10%止蝕。最近聽取另一「財演」的建議，買入了騰訊和美團的股票，「財演」指現時是一年的低位，值得買入。樓主最終以均價600買入6手騰訊和以均價350買入4手美團，以昨日收市價(8月4日)騰訊及美團分別報446元及213元。樓主稱女朋友想明年結婚，但大部分的資金都壓在股票市場，問網民如何是好。

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貼文一出後，不少網民都認為「財演」的意見並不可盡信，只可作參考之用，指：「不要相信『財演』的資訊，只可當作參考之用」、「多年前已有電視劇提到，當叫你買入的時間，就賣出；叫你賣出的時間就買入」、「當『財演』叫你買入的時候，已經太遲，只有在大戶前面才有機會羸」也有不少網民安慰樓主：「之前買入的都可以10%止蝕，如果現在才賣，輸得更多」

也有網民提醒樓主投資股票市場時過份冒險：「投資股票市場應該是閒錢，不應該用結婚的本錢去買股票」、「買股票一定要做好風險管理，一定要有止蝕位」也有人提醒樓主當交學費，指「永遠要記住財演作用是幫大戶散貨的工具」、「投資總有賺和蝕，輸了當交學費」、「初學買股切勿過度分散投資或過度集中一隻股，中資科技股近期都別沾手，就算入都是入一兩手，要做好心理準備。」最後有人提議樓主要向女朋友坦白，以免到時「人財兩失」。

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撰文 : 陳佳恩