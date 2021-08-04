【東京奧運】環保元素融入奧運　東奧頒獎台竟以回收塑膠及3D打印製成

▲ 今屆奧運會場上的 98 個頒獎台的物料採用回收塑膠，由美國日用品廠商 P&G、慶應義塾大學技術團隊設計製作，並利用 3D 列印方式製成。（Olympics）

今屆東京奧運融入不少科技及環保元素，其中有 98 個頒獎台是由 25 噸回收塑膠，再以 3D 打印製成，外型美觀且具實用性。

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今屆奧運會場上的 98 個頒獎台的物料採用回收塑膠，由美國日用品廠商 P&G、慶應義塾大學技術團隊設計製作，並利用 3D 列印方式製成。據悉，設計團隊為了收集原料，甚至在日本全國約 2 千間 AEON 及 113 間學校設置回收站。因為這些地方貼近民居，所以收集到不少洗頭水、清潔劑等塑膠容器，團隊花了近 9 個月的時間，在日本全國各地回收約 25 噸的塑膠容器。

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回收得來的塑膠容器，經過處理後，利用 3D 打印製成約 7 千個立方體，再利用部分木材組合製成頒獎台。每個頒獎台由四個方形底座組成，而每塊底座的重量為 50 公斤。

慶應義塾大學教授田中弘也帶領的團隊表示，透過這次東京奧運，讓團隊摸索出讓 3D 製品更強韌又輕巧的效果 ，未來也計劃將技術應用在電車扶手、長椅等其他日常用品。

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記者：廖淑瑩