【電動車】電動車生產持續增長　電池金屬價格會否一路走高？ 

▲ 全球電動車市場份額持續增長，相比2019年的8%，去年增長至13%。

全球電動車市場需求強勁，在電動車製造中，鋰、鈷和銅等金屬材料已成為不可或缺的材料。儘管目前電動車市場份額仍然不是很大，但供需失衡導致這些金屬的價格一路走高。科法斯（Coface）最新的分析報告預計，未來兩年內這些金屬的價格趨勢不會發生重大變化。

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全球電動車市場份額持續增長，相比2019年的8%，去年增長至13%。根據國際能源署 (International Energy Agency) 的數據，雖然去年汽車銷量下降了6%，但由於歐洲對電動車需求強烈，電動車銷量增長了41%；今年第一季度電動車銷量同比增長41%，預計全年銷量將增長70%。此外，包括歐洲在內的一些市場將在2035年前徹底禁售內燃機，也為電動車銷量帶來增長誘因。

金屬價格面臨壓力

然而電池製造需要使用幾十甚至上百公斤金屬，尤其是鋁，佔所用金屬總重的一半左右，其次是銅、石墨和鎳。這一趨勢使電動車的金屬需求面臨壓力。科法斯預計，去年至今年，鎳、鋁、銅的價格將分別上漲34%、25% 和 47%。另亦預計去年至2050年這幾種金屬的需求將出現大幅增長，其中，電動車對於銅鎳需求的年增速將分別達到9.9%和11.8%。



這些金屬的主產地包括剛果民主共和國、澳洲、印尼、智利和俄羅斯，這些國家紛紛修訂開採法規，以從中獲取更多利益，同時強化環境法規，保護當地環境。採礦和金屬製造公司面臨巨大壓力，迫切需要改善供應，應對上述趨勢。科法斯預計，這些公司將增加資本支出，推動業務增長，同時也將面臨需要展現強勁獲利能力之短期挑戰。



欲減少金屬依賴性 仍面臨諸多挑戰

為了減少對鈷的依賴，電池製造商及其客戶正努力尋找替代能源，氫氣被公認為理想之選，能夠降低行業的整體成本和環境負擔。但科法斯認為，如果沒有政府強有力的激勵政策，未來十年中，氫氣並不會帶來革命性改變。此外，電池生態系統內的公司預計短期內不會採用氫氣作為替代能源，因為這些公司為遵守監管機構的法規，在電池上投入了巨資。



報告同時提到，電動車銷量高達數百萬，因此回收利用將是未來幾年面臨的一項重要挑戰，許多公司爭相發展該領域。鈷和鎳的回收相對成熟，總體回收率為 60%，但鋰的回收率很低，總體回收率僅為 1%。因此，回收利用，尤其是在改善廢物管理方面，仍有提升空間。

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責任編輯: 蘇穎琪