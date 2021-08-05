【職場熱話】幼稚園教師壓力大辭職 轉做行政減人工但開心 問返工為錢定開心為主？

你覺得上班應以開心為重要，還是以錢為重要？近日就有網民於網上討論區發文，指自己做了一年幼教，因人事問題而辭職。她現在轉做行政，下班後再補習，一個月約有一萬九，她坦言：「每天過得很開心，因為不用承受這麼多壓力」。

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此帖文一出，引來網民熱議，他們意見不一，有些支持開心的網民認為不開心很容易生病，「一定是開心，選擇錢而上班不開心，多少錢都幫不到。」、「我選開心，不開心可能影響身體狀況，更可能為了減壓而花費更多，儲起來的錢少過開心的時候。」、「金錢可以買到快樂嗎？」、「開心，之前曾做過一份人工比較高，那些全職以為自己多麼了不起，對兼職完全沒有禮貌，做了兩個月就辭職。」

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另有些支持錢的網民認為人工高就開心，「從成本角度來看，所有東西都可以用錢來衡量，看你如何對快樂的估值。」、「先錢後開心，行政遲入行都可以，但幼教中途插入的機會很少。」、「上班找銀兩，下班找理想。」、「有得選？我有錢會比較開心。」

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責任編輯：陳頌潔