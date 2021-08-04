【MIRROR】麥當勞夥Anson Lo推出特飲「粉紅教主」　foodpanda用戶可獲贈教主限量杯墊

▲ 由8月5日起， McCafé將夥拍MIRROR的Anson Lo，把全新冰雪特飲「粉紅教主」帶到McCafé。（麥當勞提供圖片）

MIRROR及ERROR人氣繼續強勁，麥當勞再次找來MIRROR成員推廣。由8月5日起， McCafé將夥拍MIRROR的Anson Lo，把全新冰雪特飲「粉紅教主」帶到McCafé。

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今次麥當勞特別找到以喜愛粉紅色著稱的Anson Lo（盧瀚霆 ，又稱教主），為一眾「神徒」精心準備了一杯粉紅特飲，更命名為「粉紅教主」。飲品先以香甜草莓製成口感綿密順滑的草莓冰雪，再搭配乳酪味爆珠，帶來與別不同的口感，以及酸甜清新的滋味。

▲ foodpanda用戶訂購指定餐點，更會獲得Anson Lo粉紅教主限量杯墊。（麥當勞提供圖片）

foodpanda用戶更可獨家專享飲品外送服務，指定餐點更會獲得Anson Lo粉紅教主限量杯墊，數量有限，送完即止。杯墊印有教主Anson Lo肖像並由其寫上打氣短句，共有三款，隨機送出，為大家打打氣。除此之外，foodpanda用戶亦可享受買滿100元「粉紅教主」系列，即減20元優惠。

指定系列產品包括：粉紅教主6杯優惠套裝、粉紅教主4杯優惠套裝、麥炸雞二人餐配粉紅教主及自選飽二人餐配粉紅教主。

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責任編輯：葉泳珊