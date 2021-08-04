【吉利175】吉利新純電動車 擬採用日本Rohm新型芯片

吉利汽車(00175) 現正開發的新純電動車，或採用日本製芯片。外電報道，日本半導體企業羅姆（ROHM）透露，已與吉利在節能性高的新一代半導體領域展開技術合作。據悉，吉利將在目前處於開發階段的純電動汽車（EV）的核心系統中採用羅姆生產的新一代半導體，預計吉利汽車在明年所推出的電動車，就會使用羅姆新推出效能更好的碳化矽功率半導體。另外，雙方今後還將在該領域推進共同開發。受消息推動，至2時45分，吉利踩油大升6%報28.45元。

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消息指，目前有多家大廠都使用碳化矽（SiC）來生產功率半導體，而羅姆就是其中之一，因為碳化矽可以大幅提升效能，如果運用在電動車的核心系統中，就能讓行駛里程變長、或讓電池尺寸變小。

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另外，據中國汽車工業協會統計的重點企業旬報情況預估，今年7月，汽車行業銷量預估完成182萬輛，按月下降9.7％，同比下降13.8％；分大類看，乘用車銷量同比下降11.2％，商用車銷量同比下降27.1％。今年首7月，汽車行業累計銷量預估完成1,471萬輛，按年增長19％；分大類看，乘用車銷量同比增長20.5％，商用車銷量則按年增長13.3％。

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