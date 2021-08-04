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【東京奧運】牙買加女飛人衛冕雙冠 200米再摘金

環球社會熱點 14:22 2021/08/04

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牙買加短跑天后湯普森成功於東京奧運衛冕雙料冠軍

牙買加女飛人湯普森上周於東京奧運田徑100米短跑封后，周二（3日）於200米賽事以21秒53的時間摘得第2面金牌。湯普森成功於東京奧運衛冕雙料冠軍，可惜未能超越美國名將喬伊納1988年創下的世界紀錄。

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29歲的湯普森（Elaine Thompson-Herah）於200米決賽狀態大勇，她在賽場上的最後50米成功拉開距離，以21秒53的時間首名衝綫，更打破了全國紀錄。

納米比亞18歲小將姆博馬（Christine Mboma）以21.81的時間打破20歲以下世界紀錄衝綫，獲得銀牌。24歲美國選手托馬斯（Gabrielle Thomas）則以21.87的時間獲得銅牌。

湯普森於上屆里約奧運已在100米及200米賽事封后，更是繼保特（Usain Bolt）之後，第二名成功於奧運田徑100米及200米項目衛冕冠軍的跑手。

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有「花蝴蝶」美譽的美國名將喬伊納（Florence Griffith Joyner），1988年於漢城奧運200米賽事跑出21秒34的世界紀錄，湯普森以0.19秒的差距未能打破喬伊納的紀錄。

但湯普森於賽後仍表現相當興奮，她稱能在奧運衛冕雙料冠軍已完成一項壯舉，更表示自己期待能完成更多壯舉。

保特過去三屆奧運三度在200米及100米賽事中奪冠，外界聚焦湯普森會否有意再闖2024年巴黎奧運，挑戰第三度衛冕雙冠。

責任編輯：鄭錦玲

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