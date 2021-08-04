【電子消費券】電腦通訊節看好生意增15%　料高峰期入場或需排2小時

「香港電腦通訊節2021」將會於本月20日至23日在灣仔會展舉行。去年該展因疫情取消，今年主辦機構香港電腦商會對銷情感樂觀，料銷售額可較上屆增加10至15%。



該會創會會長張耀成透露，近兩星期展商反應尤其熱烈，由尚有一成空位瞬間爆滿，今屆展商數目較上屆增加一成，至約200間。他相信是疫情緩和，近期消費展反應不俗，加上電子消費券熱潮所致。大會亦因此額外多租30%展覽空間。

張看好今屆電腦節銷情，一方面電子消費券派發後，可推動消費意欲，另一方面疫情致去年展會取消，港人已累積一定消費力。他估計展期銷售額可達3.3至3.5億元。

而人流方面，張耀成認為最理想是與上屆持平，錄60萬人次。但鑑於政府防疫規定，展會入場人數下調至50%，他估算最終至少亦有30至40萬人次。

▲ 香港電腦商會創會會長張耀成(左)表示，近兩星期展商反應尤其熱烈。右為香港電腦商會主席王志強。(葉泳珊攝)

不設現金購票 籲市民1時前入場

最近動漫節亦因入場人數限制，導致輪候入場時間長達3至4小時。電腦商會已預留一個展館應付排隊人流，估計高峰期在下午1時至5時，等候時間或需逾1至2小時。鼓勵市民在10時至1時期間進場，避開高峰期。

值得留意的是，因應疫情關係，今年電腦節不設現金購票，市民需使用電子付款工具。而場內消費方面，則仍設有現金付款方式，惟張估計由以往7成現金交易，今年將會跌至3、4成左右。



記者：葉泳珊