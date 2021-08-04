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【蘋果新品】唔止iPhone 13　Apple Watch 7最快九月發布

科技 13:52 2021/08/04

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蘋果（Apple）過往定期在歐亞經濟委員會（EEC）註冊新的iPhone、iPad、Apple Watch和 Mac，綜合外媒報道，蘋果已向EEC註冊6個新Apple Watch型號，更可能是定於九月發布的新 Apple Watch Series 7系列型號。

報道指，蘋果申請了的型號包括：A2473、A2474、A2475、A2476、A2477和A2478，對應的是Apple Watch Series 7，運行watchOS 8系統。

功能方面，今年初傳出Apple Watch Series 7可能配備血糖偵測功能，不過近日有外媒報道指，蘋果目前仍未準備進行量產，所以預計搭載血糖監測功能的Apple Watch，會在2022年才推出。

【Apple】蘋果推多款Magic 系列配件　3款Mac Pro專用新圖像卡模組

另綜合早前外媒消息，蘋果將提升Apple Watch Series 7的電池容量，以及加入UWB超寬頻技術，讓手錶與Apple智能家居裝置可連接更多功能。其中新錶採用的S7處理器體積，較Apple Watch Series 6使用的S6處理器小，預計可提高手錶電池容量，延長使用時間。

外觀方面，預計Apple Watch Series 7設備或採用方形邊框設計，錶面屏幕大小為40mm或44mm，將新增綠色可選。

【電子支付】蘋果零售店善用App Clips　掃描產品條碼即可自助結帳

【Apple】愈貴愈好賣？ 　鈦金屬版Apple Watch Edition在美現缺貨

責任編輯：張寶燕

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