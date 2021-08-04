▲ 【電子消費券】消委會接42宗消費券投訴 涉最低消費、徵收附加費

第一期電子消費券8月1日已經發放，除負責發放消費券的電子錢包「Tap & Go拍住賞」發生故障，商戶在接受消費券上亦惹來批評。消委會至今已接獲42宗與消費券相關的投訴，消委會總幹事黃鳳嫺指，有投訴指商戶要求消費滿3000元方可使用消費券，做法並不合理，消委會將繼續跟進個案。

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消委會所收到的42宗投訴當中，涉及支付平台服務，以及商戶收款的投訴。在涉及商戶的投訴中，有4宗涉收取附加費，包括2間藥房、1間餅店及1間便利店。

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黃鳳嫺指，有消費者投訴，有保健服務商戶要求客戶購物滿3000元才能使用消費券。她批評，相關做法並不合理，即使市民只想消費1元，商戶都應該接受。

她又提醒，消費者應仔細閱讀商戶的優惠詳情及條款，例如有商場向消費滿指定金額人士發放現金券，但就設有每日30個的名額限制。她籲消費者應保留單據及相關推廣資料，以便有爭議時作為憑證。

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