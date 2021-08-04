【東京奧運】日00後小將包辦金銀 滑板賽再掀青春風暴

東京奧運新增的滑板項目再次有金牌產生，女子公園賽與早前的街頭賽一樣散發濃厚青春氣息。公園賽金銀牌由東道主日本包辦，亞軍開心那更是年僅12歲，賽前獎牌熱門英國運動員﹑13歲的布朗則獲得銅鑼。

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日本在滑板賽事表現非常強勢，繼早前連奪兩金後，周三（4日）舉行的女子公園賽上，足有3名小將殺入決賽，全數最終排名前4。19歲的四十住櫻第一輪取得60.09的高分，並以此佳績成功再為日本增添一面金牌。

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銀牌是同樣來自日本，年齡僅僅12歲的開心那，她在首兩輪表現穩定，次輪更有59.04分，一度有望衝擊金牌。可惜最後一輪中僅得5.7分，只能屈居亞軍。不過，開心那亦以未足13歲之齡，打破今屆滑板街頭賽金牌西矢椛的紀錄，成為日本最年輕奧運獎牌得主。

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英國的布朗（Sky Brown）兩輪後只排第4，最後一輪取得56.47分，成功反壓原本第3的日本運動員岡本碧優，取得一面銅牌。連同第4的岡本碧優，女子公園賽的前四全部不足20歲，而且都是2000年後出生。加上街頭賽的3名未成年獎牌得主，女子奧運滑板比賽充滿年輕氣息。

責任編輯：吳漢培