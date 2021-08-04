  • 31°C
香港時間 : 2021804日 (三) 14:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

調查指紐約州長科莫確涉性騷擾 拜登籲引咎辭職

環球社會熱點 14:21 2021/08/04

分享：

紐約州州長科莫早前被多名女性指控性騷擾，州總檢察長周二（3日）發表報告，證實針對科莫性騷擾指控屬實，有11名女性受害。美國總統拜登發聲呼籲科莫引咎辭職，但拜莫仍堅稱自己是無辜。

字母哥伸出援手 私人贊助希臘大力士 【下一頁】

周二發表165項調查報告，紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）證實州長科莫（Andrew Cuomo）曾性騷擾11名女性，當中有9名屬州政府現任或前任僱員，更有其他州的員工包括州警及公民，曾受到科莫性騷擾。報告指，受害女性均表示，科莫在言語上對其進行性騷擾， 以及有非必要接觸。

雖然報告指科莫性騷擾指控屬實，而且形容科莫的行為「不合法」（Unlawful）。報告中的備註卻標示，報告並未就科莫的行為是否足以構成刑事控罪達成最終結論。

總統拜登（Joe Biden）周二就事件表示，雖然州政府有權決定彈劾拜莫，但認為科莫應該引咎辭職。此外，多名民主黨人，包括眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi） 亦表示，希望科莫出於對所擔任職位的尊重而主動下台。民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）及參議員吉利布蘭德（Kirsten Gillibrand）等人亦發聲，要求科莫辭職。

Bill Gates互不支付贍養費 梅琳達照用前夫姓 【下一頁】

科莫當日亦發表影片回應調查報告，強調自己從未從未不恰當地觸碰任何人，或作出性騷擾言論，並批評報告充滿偏見及政治考量，呼籲紐約民眾不要誤信錯誤資訊。據消息人士指，科莫堅稱自己不會離職，並會嘗試與民主黨人合作阻止彈劾。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【東京奧運】美國小將高低槓失金 指社交平台要負責
今日
【東京奧運】美國小將高低槓失金 指社交平台要負責
【輝瑞疫苗】美FDA料批全面使用 有助加快接種
今日
【輝瑞疫苗】美FDA料批全面使用 有助加快接種
【東京奧運】字母哥伸出援手 私人贊助希臘大力士
今日
【東京奧運】字母哥伸出援手 私人贊助希臘大力士
【新冠疫苗】紐約市強制民眾提供接種證明 開全美先例
今日
【新冠疫苗】紐約市強制民眾提供接種證明 開全美先例
【東京奧運】日本加時不敵西班牙 無緣與巴西決賽會師
今日
【東京奧運】日本加時不敵西班牙 無緣與巴西決賽會師

你可能感興趣

【東京奧運】美國小將高低槓失金 指社交平台要負責
今日 13:09
【東京奧運】美國小將高低槓失金 指社交平台要負責
【輝瑞疫苗】美FDA料批全面使用 有助加快接種
今日 12:40
【輝瑞疫苗】美FDA料批全面使用 有助加快接種
【東京奧運】字母哥伸出援手 私人贊助希臘大力士
今日 11:28
【東京奧運】字母哥伸出援手 私人贊助希臘大力士
網絡熱話 辭職 美國 性騷擾 美國民主黨 下台 彈劾 拜登 佩洛西

上一篇文章

【東京奧運】牙買加女飛人衛冕雙冠 200米再摘金

下一篇文章

【東京奧運】日00後小將包辦金銀 滑板賽再掀青春風暴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版