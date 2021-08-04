調查指紐約州長科莫確涉性騷擾 拜登籲引咎辭職

紐約州州長科莫早前被多名女性指控性騷擾，州總檢察長周二（3日）發表報告，證實針對科莫性騷擾指控屬實，有11名女性受害。美國總統拜登發聲呼籲科莫引咎辭職，但拜莫仍堅稱自己是無辜。

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周二發表165項調查報告，紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）證實州長科莫（Andrew Cuomo）曾性騷擾11名女性，當中有9名屬州政府現任或前任僱員，更有其他州的員工包括州警及公民，曾受到科莫性騷擾。報告指，受害女性均表示，科莫在言語上對其進行性騷擾， 以及有非必要接觸。

雖然報告指科莫性騷擾指控屬實，而且形容科莫的行為「不合法」（Unlawful）。報告中的備註卻標示，報告並未就科莫的行為是否足以構成刑事控罪達成最終結論。

總統拜登（Joe Biden）周二就事件表示，雖然州政府有權決定彈劾拜莫，但認為科莫應該引咎辭職。此外，多名民主黨人，包括眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi） 亦表示，希望科莫出於對所擔任職位的尊重而主動下台。民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）及參議員吉利布蘭德（Kirsten Gillibrand）等人亦發聲，要求科莫辭職。

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科莫當日亦發表影片回應調查報告，強調自己從未從未不恰當地觸碰任何人，或作出性騷擾言論，並批評報告充滿偏見及政治考量，呼籲紐約民眾不要誤信錯誤資訊。據消息人士指，科莫堅稱自己不會離職，並會嘗試與民主黨人合作阻止彈劾。

責任編輯：郭麗明