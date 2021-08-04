【新股IPO】瑞房擬分拆商業投資地產及物管等業務上市 傳籌至少39億元

▲ 外電報道，據報瑞安房地產擬分拆旗下中國新天地（China Xintiandi）於香港上市。

瑞安房地產 （00272） 宣布，公司正考慮分拆商業投資地產及物業管理及資產管理業務，並於香港聯交所主板獨立上市。董事會尚未決定是否進行可能分拆項目。外電早前報道，瑞安房地產擬分拆旗下中國新天地（China Xintiandi）於香港上市，集資至少5億美元（約38.6億港元），預期最快明年上市。瑞銀、摩根士丹利將負責上市事宜。

中國新天地是瑞安房地產旗下獨立運作的全資子公司，主要負責投資、管理瑞安房地產旗下的商業物業，包括上海新天地、武漢天地、佛山嶺南天地等。

▲ 瑞安房地產在2012年時，曾建議分拆中國新天地上市。

瑞安在2012年時，曾於港交所發表公告，建議分拆中國新天地上市，隨後在2013年，瑞安發表公告指，公司已將瑞安及中國新天地兩者分開營運，確保公司的商業物業發展和資產管理兩個分支，令各自的工作重點更清晰。

瑞安房地產今日升2.4%，收報1.28元。

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編輯﹕賴奕羚