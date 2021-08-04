【東京奧運】美國小將高低槓失金 指社交平台要負責

▲ 美國18歲苗裔體操小將素妮沙.李於今屆東京奧運表現突出，各摘一面金銀銅牌。

美國18歲苗裔體操小將素妮沙.李於今屆東京奧運表現突出，各摘一面金銀銅牌。但素妮沙.李表示她因社交平台而分散注意力，以致她在女子高低槓決賽的表現失準，最終僅獲銅牌。

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美國名將拜爾斯（Simone Biles）因心理困擾退出周日（1日）的高低槓決賽，而素妮沙.李（Sunisa Lee）最擅長高低槓項目，成為美國於該項賽事摘金的希望。

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但素妮沙.李在比賽期間離奇失誤僅獲14.5總分，包括6.2難度分及8.3完成分。而比利時選手德瓦埃勒（Nina Derwael）獲15.2分稱冠，俄羅斯奧委會（ROC）選手Anastasiia Iliankova則獲14.833分奪銀。

素妮沙.李接受美媒訪問，她表示自己寧願在平衡木而非高低槓項目摘銅。她解釋高低槓是其拿手本領，若能在此項目摘金比起個人全能賽金牌的意義更重大。

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素妮沙.李認為她高低槓項目的表現受社交平台影響。她在參加東京奧運賽事期間獲得大量社交媒體粉絲，Instagram更多了近百萬追蹤者，因此用了不少時間流連社交平台。

她稱自己贏得個人全能賽金牌後，被社交平台干擾及專注力稍有下降。她在參與平衡木決賽前接受訪問，期間更透露有意刪除Twitter帳戶，希望可專注比賽。

素妮沙.李其後出戰周二（3日）的平衡木決賽，總分為13.866排第5。

責任編輯：鄭錦玲