【體育用品股】內地「全民健身」計劃再推高體育用品股　股價前景點睇？

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【港股市況】中國財新服務業PMI勝預期、恒生指數午後升近400點 體育股炒上、騰訊反彈近5%（不斷更新）
中國國務院最新印發《全民健身計劃（2021-2025年）》，提出至2025年時，內地需完善全民健身公共服務體系，提高全民參與體育活動的比例，體育產業達至5萬億元人民幣。消息進一步推高強勢股板塊之一體育用品股。李寧 （02331） 股價升超過8%，半日收報93.1元；安踏 （02020） 股價一度升逾一成，高見191.1元再創新高，半日升幅收窄，收報183.2元。其他體育用品股包括特步 （01368） 及361度 （01361） 都同樣報升。
體育用品股獲利好消息支持，強勢能否持續？買賣策略又如何？盈立證券陳偉聰（Jason）為你分析。
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42：58 - 港股開市後市況速報＋體育用品股板塊
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欄名 : 3分鐘睇股