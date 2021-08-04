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【體育用品股】內地「全民健身」計劃再推高體育用品股　股價前景點睇？

股市 13:10 2021/08/04

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中國國務院最新印發《全民健身計劃（2021-2025年）》，提出至2025年時，內地需完善全民健身公共服務體系，提高全民參與體育活動的比例，體育產業達至5萬億元人民幣。消息進一步推高強勢股板塊之一體育用品股。李寧 （02331） 股價升超過8%，半日收報93.1元；安踏 （02020） 股價一度升逾一成，高見191.1元再創新高，半日升幅收窄，收報183.2元。其他體育用品股包括特步 （01368） 及361度 （01361） 都同樣報升。

體育用品股獲利好消息支持，強勢能否持續？買賣策略又如何？盈立證券陳偉聰（Jason）為你分析。

重溫《ET開市直擊》足本版：（開聲聽↓）

Time code

00：15 - 大市焦點速睇

00：38 - 美股外圍速報

01：51 - 外圍市況分析：聯儲局應盡快啟動「收水」？

04：57 - 港股市況速報＋北水盤路速報

05：58 - 「精神鴉片」事件衝擊網遊股　陰霾未盡散？

10：50 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景如何？

11：58 - 港股後市分析　恒指25600點為初步支持

13：42 - 國務院「全民健身計劃」文件　對投資市場有何啟示？

15：21 - 體育用品股值得追入？談李寧 （02331） 及安踏 （02020）

17：53 - 推介股份跟進：華潤電力 （00836） 、贛鋒鋰業 （01772） 、融創服務 （01516） 、同程藝龍 （00780）

23：30 - 港股開市前市況速報

24：21 - ET個股推介：中遠海控 （01919）

25：43 - 股票分析：網易 （09999） 股價前景如何？

27：14 - 股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景如何？

28：21 - 股票分析：吉利汽車 （00175） 股價前景如何？

29：44 - 股票分析：信義光能 （00968） 股價前景如何？

31：40 - 港股開市後市況速報

33：35 - 股票分析：和諧汽車 （03836） 股價前景如何？

35：29 - 股票分析：太平洋航運 （02343） 股價前景如何？

37：26 - 股票分析：龍源電力 （00916） ＋GX中國潔能 （02809） 股價前景如何？

38：22- 股票分析：長城汽車 （02333） 股價前景如何？

40：45 - 股票分析：海爾智家 （06690） 股價前景如何？

41：40 - 股票分析：金蝶國際 （00268） 股價前景如何？

42：58 - 港股開市後市況速報＋體育用品股板塊

50：04 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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