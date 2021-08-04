▲ 【Tropicana】百事257億元出售Tropicana等果汁品牌控股權 嫌太高糖？

百事PepsiCo（美：PEP）將Tropicana、Naked Juice及其他果汁品牌的控股權，出售予法國私募基金PAI Partners，代價33億美元（約257億港元）。出售後，百事將專注於更健康的零售及零卡路里飲品，同時有助鞏強其資產負債表狀況。據聲明指，百事會保留果汁品牌控股公司的39%股權，並授予PAI購買歐洲部分果汁業務的不可撤銷權利。

百事主席兼行政總裁Ramon Laguarta表示，與PAI合作可以提升價值，同時令集團可以專注於現有的多元化產品組合，包括更健康的零售、零卡路里飲品及像SodaStream梳打水製造機等的產品組合，為人類及地球帶來更好效益。

百事果汁業務去年淨收入約30億美元，財務總監Hugh Johnston曾稱，果汁業務毛利率低於集團的平均數，相信出售令集團專注在較高增長業務，提升毛利率。

PAI目前持有Häagen-Dazs美國業務，也與雀巢合資持有另一雪糕品牌 Mövenpick 。PAI管理合夥人Frédéric Stévenin承認，果汁因為高糖原故，近年增長放慢，但認為果汁帶有天然糖份，也具有維他命、纖維等營養，疫情期間也因應維他命C需求增加而推高營收。

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