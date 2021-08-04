【輝瑞疫苗】美FDA料批全面使用 有助加快接種

美國近來飽受新冠變種病毒威脅，確診人數明顯回升。有指，美國政府為對抗疫情，預計會加快審批輝瑞疫苗的全面使用申請，最快可在9月正式批出，加快疫苗接種速度。

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美國總統拜登（Joe Biden）上周曾表示，輝瑞的全面使用授權申請可在今年秋天批出。但消息人士指出，美國食品藥品監督管理局（FDA）有意在美國勞動節（9月6日）或以前，向輝瑞發出全面使用授權。FDA早前在聲明中表示，認為全面使用授權有助加強民眾信心，提高疫苗接種率，正盡最大努力加快審批輝瑞的全面使用授權申請。

據悉，全面使用授權獲批後，部分大學﹑醫院﹑美國國防部及最少一個大城市將會推行強制接種。另外，全面使用授權亦有助消減疫苗的錯誤風險資訊，同時為強制接種解決法律層面的疑慮。

輝瑞早在5月7日已申請全面使用授權，隨美國國內的Delta變種（即印度變種）威脅加劇，聯邦監管機構就是否應該加快審批過程而面對的公眾壓力逐漸增加。不過，布朗大學公共衛生學院院長杰哈（Ashish K.Jha）認為，美國似乎並無加快審批面使用授權的迫切性。

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美國非營利組織Kaiser Family Foundation（KFF）調查顯示，每10位未接種疫苗人士中，便有3人表示願意在全面使用授權獲批後接種有關疫苗。但研究人員提醒，不少受訪者並不了解監管機構的審批過程及要求，可能會輕易改變主意。

美國FDA審批全面使用授權時，多數會檢閱數十萬頁相關數據文件，數量超過緊急使用10倍，才作出決定。FDA通常可在半年至8個月內出爐初期報告，並已與輝瑞合作加快審批。

責任編輯：吳漢培