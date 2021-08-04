【業績｜紙業】理文造紙半年多賺43%至20億元　增派中期息0.15元、周息率逾5.5厘

▲ 【業績|紙業】理文造紙半年多賺43%至20億元 增派中期息0.15元

理文造紙 （02314） 公布，上半年盈利按年增43%至20億元，期內收入按年增37%至152億元。理文造紙擬派中期股息15港仙，較去年多25%。以理文造紙中午報5.92元，現價周息率約5.57厘。

受惠內地經濟從疫情復甦，理文造紙上半年總銷售量為308萬噸，產品平均每噸淨利潤為650元，平均利潤較去年全年587元提高。

以業務劃分，包裝紙分部盈利為22.08億元，按年增56%。衛生紙分部盈利則跌14%至2.29億元，木漿分部盈利增3.2倍至288萬元。

理文化工中期息大增2.5倍至26仙 鋰電池產品收入下半年入帳，可見【下一頁】

即使盈利、營收齊增，理文造紙指出，供應層面，內地「禁廢令」年初實施，無法進口廢紙，而內地廢紙供應有限，原材料因而連番上調價格，國際航運運輸 成本暴漲，都令行業利潤空間承壓。需求方面，「以紙代塑」、消費市場以至網購發展，則令造紙業有漲價潮。

理文造紙表示，已分別在越南、馬來西亞、印尼等地增加新產能，也會在東南亞拓展再生紙漿替代進口廢紙，馬來西亞廠房第二台造紙機已於4月投產，年產能35萬噸。

至6月底，理文造紙股東資金總額為324.9億元，去年底為307.5億元。

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編輯：麥德銘