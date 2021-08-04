【虛擬銀行】天星銀行﹕料最快年內推中小企遙距開戶服務

▲ 姚文松表示，天星銀行最快在今年第三季或第四季內，正式推出中小企遙距開戶服務。

早前天星銀行就中小企全遙距開戶展開為期約2個月的沙盒試業，該行行政總裁姚文松表示，首階段沙盒測試經已完成，截至7月底，登記數量已超出預期目標的2.4倍。他期望，天星銀行最快在今年第三季或第四季內，正式推出中小企遙距開戶服務。他亦指，首階段仍有客戶未能開戶，該行其後將會處理。

另外，天星銀行亦宣佈，擬試行推出有關中小企貸款的另一沙盒測試項目，測試預計長達6個月，提供150個名額供中小企參與，貸款額從最低50萬元至舊有貸款額兩倍不等，上限為600萬元。試業首三個月可享貸款利息回贈。

是次天星銀行推出的「中小企鬆一鬆貸款」，貸款批核最快可於3日內完成。凡申請人將現有分期貸款轉至天星銀行，可享24個月「還息不還本」優惠。此外，貸款額為港幣250萬以下之貸款申請，則無須提交財務報表。

申請資格方面，客戶至少一人在香港需持有擔保物業、公司員工人數少於50人、營業額少於8億、屬於非上市公司、並在香港營運業務達3年或以上，即可符合資格申請。

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編輯﹕賴奕羚