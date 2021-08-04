▲ 【業績│酒店股】大酒店上半年虧損收窄至4.5億元 香港半島酒店出租率回升

大酒店 （00045） 今年上半年虧損收窄，錄股東應佔虧損4.52億元，當中包括物業重估赤字淨額7700萬元，集團去年同期則蝕11.97億元。期內，基本虧損為3.75億元，去年同期則為4.99億元；每股虧損為0.27元，不派中期息。

期內，集團總計收入減少1%至14.2億元，由於大幅節省成本，集團錄總計EBITDA3500萬元，符合預期。去年同期有關數字錄虧損1.14億元。

香港酒店市場持續受到嚴格的旅遊限制令的不利影響，但集團推多項「本地度假」（Staycation）優惠及市場推廣活動，因而帶動了今年上半年的收入、出租率及平均可出租客房收入。香港半島酒店的出租率按年上升16個百分點，平均可出租客房收入升79%，收入升8%至3.06億元，但平均房租仍跌19%

另外，王府半島酒店收入按年升85%（按港元計），至1.11億元，是期內表現最佳綜合酒店。

大酒店指，目前尚難以預測國際旅行何時方能恢復至正常水平，業務好轉的前景仍未見明朗。盡管Delta變異病毒的個案持續上升，但從業務水平出現大幅反彈的地區（主要是中國內地及美國）來看，在一定程度上仍可保持樂觀。集團又預計，在酒店市場聘請員工亦將面臨相當大的挑戰。鑒於香港及北京的半島商場續租情況理想並有多個生活時尚品牌的新租客開業，對零售商場感到樂觀。

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編輯：吳敏芳