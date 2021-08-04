【電能貨機】DHL向Eviation訂購12架全電能「Alice」 貨機　料2024年交付

▲ DHL將向Eviation訂購12架全電能「Alice」 貨機，以實現航空電能化。

愈來愈多企業的經營方針走向可持續發展。DHL Express與總部設於西雅圖的全電能飛機全球製造商Eviation今日宣布，DHL將向Eviation訂購12架全電能「Alice」 貨機，通過合作以實現航空電能化。

Alice是全電能飛機，並經過專門設計，可改裝為貨機或客機。而這款全電動貨機有望在今年稍後實現首航。Eviation預計DHL Express是次訂購的Alice電能貨機，將於2024年交付。

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事實上，Alice可由一名機師駕駛，性能詳情如下：

1. 載重量為1,200公斤（2,600磅）

2. 飛行一小時，所需充電時間不超過30分鐘

3. 最遠航程高達815公里（440海里）

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該貨機將能於各種環境飛行，包括當前由活塞和渦輪引擎驅動的飛機所服務之飛行環境。同時配備先進的電動引擎，可移動部件較少，能增加穩定性和減少維修成本。其操作軟件更會對飛行性能進行持續監測，以保持最佳效率。

責任編輯：馬意文