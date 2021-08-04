▲ 【業績│化工股】理文化工中期息大增2.5倍至26仙 鋰電池產品收入下半年入帳

理文化工 （00746） 半年純利增加5倍至6.9億元，溢利增加275.8%至5.87億元，每股基本盈利71.2仙，中期息每股增加247%至26仙。集團營業額升64.4%至22.72億元。毛利率升12.7個百分點至44.8%，純利率升14.5個百分點至25.8%。

化工業務方面，隨世界各地接種疫苗，市場對各式產品的需求逐漸回復殷切，連帶製造業對化工產品的需求顯著回暖，但配合防疫規定，工廠產能不易提升，帶動化工產品市場價格上漲，令集團的盈利能力明顯回升。

持續拓展鋰電池相關製品的版圖

物業業務方面，商住項目「昕悅溪」，位處常熟經濟開發區，住宅部份已售出129個單位，期內來自物業銷售收入約1.61億港元。

理文化工指，位於珠海市高欄港的鋰電池電解液添加劑新廠房已於近期開始量產，首批產品已陸續交付，預期2021年下半年開始鋰電池相關產品會為集團收入作出貢獻，未來集團亦會積極把握機遇，提升行業認受性和市場份額，持續拓展鋰電池相關製品的版圖。

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