朝聖打卡新地標 中環街頭化身巨型舞台　Samsung「Theatre on Street」  打造全港首個視覺藝術展示空間

▲ 一分鐘睇超逼真《愛麗絲夢遊仙境》 投入身歷其境世界

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曾在韓國及世界各地都有著超高討論度，甚至掀起數碼藝術和3D熱潮的立體巨浪企劃終於再度「衝」出國際，於今日7月29日登陸香港！由三星電子香港有限公司首次以超大型戶外曲面螢幕作為藝術空間，以極高像真和吸睛度效果於中環娛樂行正式揭幕，同時帶來由享負盛名的「香港芭蕾舞團」編舞的芭蕾舞劇 —《愛麗絲夢遊仙境》打響頭炮，以超震撼的視覺體驗和臨場感十足的奇幻佈景打造出Samsung全港首個視覺藝術展示空間「Theatre on Street」，實行將舞台搬到中環鬧市！

隨著科技日新月異，藝術娛樂等活動也相繼加入大量數碼元素，揉合了現代數碼科技與傳統藝術的新型藝術展示模式隨即應運而生。除了一般在傳統博物館或畫廊看到的藝術品、畫作及雕塑等，更多更大型、更具創意、更細緻甚至超乎想像的藝術作品等，都可透過不同科技元素呈現眼前，為普羅大眾帶來耳目一新的觀感體驗。特別在過去兩年間，欣賞藝術、展覽都變得遙不可及，但隨著Samsung大型戶外SMART LED曲面螢幕的誕生，藝術再次在眾人眼前活靈活現。

設計策劃歷時接近半年的「Theatre on Street」以Samsung大型戶外SMART LED曲面螢幕上呈現，貫徹品牌理念不斷創造無限可能，引領科技創新與突破，努力不懈地將極緻的視覺體驗提升至新領域。這跨界別的合作，為中環街頭帶來新視覺體驗。Samsung亦特別以早前在韓國及世界各地都獲得超高人氣的巨型戶外公共藝術作品「WAVE」為經驗，再次與韓國用戶體驗（UX）設計公司d’strict合作把動態畫面以全息影像技術重新製作，並邀得香港芭蕾舞團作舞蹈顧問，節錄其經典舞劇《愛麗絲夢遊仙境》中著名場景，為螢幕首個展示的視覺藝術作品。

屹立在中環鬧市化身成巨型舞台，重現愛麗絲在花園遇上她的仙境好友白兔先生，長約一分鐘的視覺效果，以優雅的旋轉與跳躍舞蹈呈現在Samsung SMART LED曲面螢幕更為逼真細緻，營造出愛麗絲與白兔先生快要跳出螢幕及幾可亂真的視覺效果。

不論遠觀近看，大家都能體驗猶如身在劇場之中觀賞芭蕾舞的臨場感。在虛擬影像中的愛麗絲與白兔先生能完美複製了香港芭蕾舞團中真人舞劇演出時的神態及細緻！

Samsung期望透過全港首個視覺藝術展示空間「Theatre on Street」，結合科技與傳統藝術帶來的新型態藝術展示方式，令公共藝術變得更為普及同時帶來震撼的觀感效果和豐富的娛樂性。

全港首個視覺藝術展示空間Samsung「Theatre on Street」詳情：

地點： 中環皇后大道中30號娛樂行

舞劇： 《愛麗絲夢遊仙境》

播放日期： 2021年7月29 日起

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