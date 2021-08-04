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【規限機迷】阻未成年用戶沉迷遊戲　網易遊戲推「整治」活動、王者榮耀更新課金政策

科技 13:16 2021/08/04

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中國政府近年致力打擊未成年用戶沉迷遊玩電子遊戲，騰訊旗下的王牌遊戲「王者榮耀」更屢屢成為官媒點名批評的對象。騰訊最新表示，將由王者榮耀開始試行，並逐步向全線遊戲推出新措施「雙減、雙打、三提倡」。

騰訊的新措施中包括：更嚴厲限制未成年用戶的在線時間，在非節假日，每日只可在線 1 小時；未滿 12歲的未成年用戶禁止在遊戲內「課金」；以及全天巡查未成年人冒充成年人的情況等。

中國官媒《新華社》旗下的《經濟考報》昨（3 日）發文，批評遊戲對未成年用戶是「精神鴉片」、「電子毒品」，文章更點名騰訊佔據遊戲市場半壁江山。惟文章在中午突然下架，到收市後才重新上載，不過就將一些較嚴厲的字眼如「精神鴉片」及「電子毒品」等都刪去。

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網易遊戲推專項整治活動

此外，網易遊戲亦收緊了針對未成年用戶的遊戲政策，表示啟動2021年「暑期未成年網絡環境專項整治」活動，包括遊戲賬號實名認證，限制未成年用戶的遊戲時間及遊戲消費。

網易遊戲指，已有的防沉迷系統會在暑期再升級，亦會在未成年人逃避防沉迷認證的識別方面，添加行為認定等更多技術識別手段，提升鑑別準確率，進行更為嚴格的管控。

負任編輯：張寶燕

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