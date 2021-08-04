【電子消費券】八達通：發放消費券首兩日交易額為平常3.4倍　約11萬商戶接受八達通

▲ 【電子消費券】八達通：消費券帶動商戶開戶數量大增 約11萬個商戶接受八達通付款

5000元電子消費券首期已派發，港鐵 （00066） 旗下八達通是電子消費券四大支付平台之一。八達通營業及市務總監李玉兒表示，八達通在消費券計劃帶動下，新增商戶開戶數量大增，4至7月期間收到逾2萬個申請，目前本港已有約11萬個商戶接受八達通付款。

港府一直期望電子消費券可催谷零售表現，帶動經濟，八達通最新公布，以八達通登記消費券的市民，9成已在首兩日領取，而發放首兩日，八達通日均零售交易金額及筆數是今年以來的3.4倍和1.5倍。

換言之，市民領取消費券後使用八達通處理的交易量增加，單筆零售消費金額也較前7個增逾2倍。李玉兒表示，市民在電器、電子產品、網購平台以及服飾和美妝都有增加使用八達通。

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李玉兒指，逾2萬個新增商戶中，包括電器店、生活百貨店、高中檔食肆及酒店等，街市商戶也穩定增長，現已擴展至117個街市，涉及3100多個商販，甚至連的士司機商戶也有增長。

對於有商戶向消費者收取額外手續費，李玉兒指，公司已中止與有關商戶合作，並提醒市民使用消費券時，需要確認金額正確才支付，同時保留收據。

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